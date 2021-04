Riaperture | 20 aprile | maggio e 2 giugno | il punto sulle date

Leggi su ultimora.news

(Di giovedì 8 aprile 2021) Il nuovo decreto con le misure anti-Covid del governo Draghi è in vigore dal 7e lo sarà fino al 30. Si dibatte attorno alla possibilità che il check previsto di metà mese possa, in qualche modo, rendere plausibile un allentamento prima di fine mese. Tant'è che la data del 20viene vista come una possibile scadenza utile a ripristinare quantomeno le zone gialle. Ipotesi che potrebbe, tuttavia, trovare riscontro conre probabilità nel mese di, molto dipenderà dai dati Non è un mistero che all'interno del governo ci siano forze politiche che spingono affinché si dia vita quantomeno ad una programmazione delle, con particolare riferimento alle attività economiche. Qualcosa che vada ...