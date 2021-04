Quando riaprono sale giochi | scommesse e slot? La situazione aggiornata per aprile e maggio

(Di giovedì 8 aprile 2021) “Sono sospese le attività dibingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente”. Questa è l’ultima indicazione del governo per quanto concerne lein Italia. Il decreto attualmente in corso scadrà il 6con i membri del governo che stanno già discutendo su cosa inserire nei prossimi provvedimenti per contenere la pandemia. TUTTO CHIUSO ANCHE AD, LA DECISIONE DI DRAGHI...

Advertising

UmbertoAmedeo : @GiuliaCortese1 quando si poteva, nel ristorante 'Cucine clandestine', c'era un cartello vicino alla cassa: locale… - soteros1 : RT @moneypuntoit: ?? Isole Covid-free in Italia: quali sono e quando riaprono ?? - MassimoTurrini7 : RT @AceccKramer: @IlVal_79 @matteomigoni @_cristiano73 @__nero @lore_viga Siamo quelli che danno il lavoro a gente come te. Ogni giorno ch… - TrippyMindX : @harrysvvodka Rimediamo quando riaprono tutto amo tranquilla - nicmax25 : @gigicampani @franco_riviello Quando riaprono ti tolgono la tessera ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Quando riaprono

Money.it

...pensare che l'economia riprenda e girare con le saracinesche che, i mercati che ritornano nelle nostre città… con la vita che riprende anche per chi da un anno vive di ristori (......per evitare sfratti e coprire le spese delle famiglie rimaste senza lavoro serviranno tante ... "Tanti ci dicono che se nonentro l'esate non riapriranno più" spiega ancora Dovis "...Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è intervenuto in conferenza stampa insieme a Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, per rispondere alle domande dei giornalisti su r ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.