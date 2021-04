Protocollo di Minsk | Ucraina esclude il ritorno ai colloqui

(Di giovedì 8 aprile 2021) Kyiv non invierà la sua delegazione aldiper isull’insediamento nel Donbass, afferma Oleksii Reznikov, ministro per la reintegrazione dei territori temporaneamente occupati. Perché l’ilaldi? Il capo della delegazioneal gruppo di contatto per la riconciliazione nell’orientale, Leonid Kravchuk, afferma che non

MarcoLancini : La Russia dopo aver invaso l’Ucraina nel Donbass prosegue a non rispettare gli accordi presi nel 2015 attraverso il… -

Kyiv non invierà la sua delegazione al Protocollo di Minsk per i colloqui sull'insediamento nel Donbass, afferma Oleksii Reznikov, ministro per la reintegrazione dei territori temporaneamente occupati ...I paesi occidentali sono sempre più preoccupati per le crescenti tensioni Russia-Ucraina. Mosca ha rafforzato la sua presenza militare.