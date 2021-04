Operazione “Petrol-mafie spa”, un pugliese fra i 56 in carcere. Settantuno misure cautelari, sequestri di beni per quasi un miliardo di euro Infiltrazioni di camorra e 'ndrangheta: inchieste delle procure di Roma, Napoli, Catanzaro e Reggio Calabria (Di giovedì 8 aprile 2021) Di seguito in formato pdf il comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: 20210408 – GDF – Operazione Petrolmafie SPA L'articolo Operazione “Petrol-mafie spa”, un pugliese fra i 56 in carcere. Settantuno misure cautelari, sequestri di beni per quasi un miliardo di euro <small class="subtitle">Infiltrazioni di camorra e 'ndrangheta: inchieste delle procure di Roma, Napoli, Catanzaro e Reggio ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 8 aprile 2021) Di seguito in formato pdf il comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: 20210408 – GDF –SPA L'articolospa”, unfra i 56 indiperundi die 'di...

