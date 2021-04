Mondiali 2022, la Fifa valuta l’introduzione del fuorigioco automatico (Di giovedì 8 aprile 2021) Secondo quanto riporta il Times, la Fifa sarebbe pronta ad introdurre il fuorigioco automatico in occasione dei Mondiali 2022 in Qatar. Lo ha dichiarato Arsène Wenger, Chief of Global Football Development della Fifa. Il fuorigioco automatico prevede l’utilizzo di una nuova tecnologia che invia un messaggio istantaneo al guardalinee nel caso in cui un giocatore si trovi in fuorigioco. A quel punto dovrebbe essere lo stesso guardalinee a valutare se il giocatore interferisce con l’azione oppure no. Wenger ha dichiarato: «Penso che il sistema del fuorigioco automatico possa essere pronto per il 2022. automatico vuol dire che il segnale arriva direttamente ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 aprile 2021) Secondo quanto riporta il Times, lasarebbe pronta ad introdurre ilin occasione deiin Qatar. Lo ha dichiarato Arsène Wenger, Chief of Global Football Development della. Ilprevede l’utilizzo di una nuova tecnologia che invia un messaggio istantaneo al guardalinee nel caso in cui un giocatore si trovi in. A quel punto dovrebbe essere lo stesso guardalinee are se il giocatore interferisce con l’azione oppure no. Wenger ha dichiarato: «Penso che il sistema delpossa essere pronto per ilvuol dire che il segnale arriva direttamente ...

