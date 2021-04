Mondiale Qatar 2022, diritti tv: trionfano Amazon Prime e RAI (Di giovedì 8 aprile 2021) Grandi ed importanti novità per la trasmissione in chiaro dei diritti tv del Mondiale di Qatar 2022. Secondo quanto riportato il portale Sport Insider, i diritti televisivi della rassegna iridata della prossima estate se li sono aggiudicati la RAI ed Amazon Prime. Le indiscrezioni, arrivate nel passato mese di marzo, parlano di un’offerta complessiva da oltre 180 milioni di euro. L’azienda televisiva con sede a Viale Mazzini avrebbe acquisito il pacchetto ‘B1‘ messo a gara dalla FIFA: sono 28 partite, con diritto di prima scelta, comprensive di semifinali e finalissima. Seguici su Metropolitan Magazine L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 aprile 2021) Grandi ed importanti novità per la trasmissione in chiaro deitv deldi. Secondo quanto riportato il portale Sport Insider, itelevisivi della rassegna iridata della prossima estate se li sono aggiudicati la RAI ed. Le indiscrezioni, arrivate nel passato mese di marzo, parlano di un’offerta complessiva da oltre 180 milioni di euro. L’azienda televisiva con sede a Viale Mazzini avrebbe acquisito il pacchetto ‘B1‘ messo a gara dalla FIFA: sono 28 partite, con diritto di prima scelta, comprensive di semifinali e finalissima. Seguici su Metropolitan Magazine L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

