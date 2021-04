Marin tra Cagliari e Ajax: «Il cambio con Semplici. Roma, non è facile» (Di giovedì 8 aprile 2021) Razvan Marin, centrocampista del Cagliari, è un ex dell’Ajax: ecco le sue dichiarazioni sul momento della squadra di Semplici Razvan Marin, centrocampista del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport. ESPERIENZA ALL’Ajax – «Positiva, ma non facile. Ho giocato le prime cinque o sei partite. Dopo non so cosa sia successo, non ero al massimo della condizione e Ten Haag ha fatto altre scelte. Poi è stato difficile trovare spazio. In Italia il calcio è più tattico, devi pensare prima cosa fare con il pallone perché le difese sono più dure. Mi trovo bene in Serie A, mi piace». PRONOSTICO – «Vedrò la partita in tv. Mi piace seguire il calcio internazionale. Questa è una partita importante non solo per la Roma ma ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Razvan, centrocampista del, è un ex dell’: ecco le sue dichiarazioni sul momento della squadra diRazvan, centrocampista del, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport. ESPERIENZA ALL’– «Positiva, ma non. Ho giocato le prime cinque o sei partite. Dopo non so cosa sia successo, non ero al massimo della condizione e Ten Haag ha fatto altre scelte. Poi è stato difficile trovare spazio. In Italia il calcio è più tattico, devi pensare prima cosa fare con il pallone perché le difese sono più dure. Mi trovo bene in Serie A, mi piace». PRONOSTICO – «Vedrò la partita in tv. Mi piace seguire il calcio internazionale. Questa è una partita importante non solo per lama ...

Advertising

99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTOFALL 1?6?esimi di finale TENNIS ?? Scegli il miglior TENNISTA di tutti i tempi tra: ?? BI… - marin_cdm : RT @djnutria57: Ora, come da programma, scatta la guerra tra poveri. Non ci cascate. Il nemico è quello asserragliato nei Palazzi. - marin_cdm : RT @sabrimaggioni: Pregliasco: “astra/zeNeca: la percentuale di casi di trombosi tra i vaccinati e i non vaccinati è uguale” Allora Pregli… - marin_cdm : RT @ka_sovran: I casi di anoressia e bulimia tra i bambini sono aumentati a dismisura, da un 7%ad un 20%, uno studio conferma che in Italia… - SuperTWGattona : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTOFALL 1?6?esimi di finale TENNIS ?? Scegli il miglior TENNISTA di tutti i tempi tra: ?? BI… -

Ultime Notizie dalla rete : Marin tra Marin tra Cagliari e Ajax: "Il cambio con Semplici. Roma, non è facile" Razvan Marin, centrocampista del Cagliari, è un ex dell'Ajax: ecco le sue dichiarazioni sul momento della squadra di ...

Forza Italia vicina alle imprese. "Sul piatto altri 20 miliardi" Le proposte di Forza Italia vanno tutte nella direzione di colmare il gap che oggi esiste tra le ... Marco Marin preannuncia 'emendamenti al Dl Sostegno per un totale di 700 milioni a favore del mondo ...

Marin: «Dobbiamo dare il massimo, rappresentiamo un’isola» Cagliari News 24 Lutto nel mondo dell’animazione turistica: il napoletano Domenico muore a 46 anni LESINA (PUGLIA)/NAPOLI – Lutto tra Napoli e Marina di Lesina, in Puglia, per la morte di Domenico Strazzullo. Il famoso direttore del Villaggio Albatros di Marina è venuto a mancare improvvisamente ...

Piste ciclabili, finanziato intervento che interessa pure Arcevia Potenziare la mobilità dolce, mettere in rete le ciclabili tra di loro e interconnetterle con le infrastrutture ... 104.950 euro per la realizzazione del progetto ‘Dalle colline al mare’ • al ...

Razvan, centrocampista del Cagliari, è un ex dell'Ajax: ecco le sue dichiarazioni sul momento della squadra di ...Le proposte di Forza Italia vanno tutte nella direzione di colmare il gap che oggi esistele ... Marcopreannuncia 'emendamenti al Dl Sostegno per un totale di 700 milioni a favore del mondo ...LESINA (PUGLIA)/NAPOLI – Lutto tra Napoli e Marina di Lesina, in Puglia, per la morte di Domenico Strazzullo. Il famoso direttore del Villaggio Albatros di Marina è venuto a mancare improvvisamente ...Potenziare la mobilità dolce, mettere in rete le ciclabili tra di loro e interconnetterle con le infrastrutture ... 104.950 euro per la realizzazione del progetto ‘Dalle colline al mare’ • al ...