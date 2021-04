Macron chiude Ena, prima élite oggi casta (Di giovedì 8 aprile 2021) Emmanuel Macron annuncia la chiusura dell’Ena, l’Alta scuola di formazione dei quadri della Repubblica francese, costruita da Charles de Gaulle all’indomani della Seconda Guerra Mondiale. È stata il santuario dei princìpi repubblicani, il luogo di riproduzione della classe dirigente francese, di destra e di sinistra. Da anni in crisi nella sua immagine simbolica, chiudendo diventa a sua volta il nuovo simbolo di un passaggio d’epoca. Per capirlo bisogna fare qualche passo indietro e tornare a diciannove anni fa, giusto di questi giorni, quando Jean-Marie Le Pen, duce della Francia nera, venne votato dal 17 per cento dei francesi, superando il socialista Lionel Jospin e qualificandosi al ballottaggio con Jacques Chirac. L’avvenimento venne battezzato come “lo choc” del 21 aprile. Ne seguì una grande mobilitazione nazionale per fare “barrage” all’onda ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 aprile 2021) Emmanuelannuncia la chiusura dell’Ena, l’Alta scuola di formazione dei quadri della Repubblica francese, costruita da Charles de Gaulle all’indomani della Seconda Guerra Mondiale. È stata il santuario dei princìpi repubblicani, il luogo di riproduzione della classe dirigente francese, di destra e di sinistra. Da anni in crisi nella sua immagine simbolica,ndo diventa a sua volta il nuovo simbolo di un passaggio d’epoca. Per capirlo bisogna fare qualche passo indietro e tornare a diciannove anni fa, giusto di questi giorni, quando Jean-Marie Le Pen, duce della Francia nera, venne votato dal 17 per cento dei francesi, superando il socialista Lionel Jospin e qualificandosi al ballottaggio con Jacques Chirac. L’avvenimento venne battezzato come “lo choc” del 21 aprile. Ne seguì una grande mobilitazione nazionale per fare “barrage” all’onda ...

