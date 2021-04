Internet casa | aumenta percentuale di utenti che usano rete per il gaming online

(Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) – In epoca Covid ladiche ha dichiarato di usare ladomestica per giocareta del 30%, passando dal 16% rilevato nei mesi pre-pandemia al 21% rilevato tra marzo e dicembre 2020. Una passione che è proseguita anche nel 2021 con, nel primo trimestre dell’anno, ladiin cerca di una lineaper giocarearrivata al 25%. È quanto emerge da un’analisi effettuata da Facile.it su un campione di oltre 650mila richieste di cambio di fornitore. Giocarecon smartphone, tablet, PC o console – rileva l’indagine – non sembra più essere un’esclusiva dei giovani. Se è vero che i richiedenti con età compresa tra i 18 e i 24 ...

Advertising

o7nini : RT @itsmrsnobody: Piena di persone adulte che fino a 15 anni fa ti ammorbavano dicendo di pensarci due volte prima di credere a qualcosa su… - mary21_03 : RT @itsmrsnobody: Piena di persone adulte che fino a 15 anni fa ti ammorbavano dicendo di pensarci due volte prima di credere a qualcosa su… - Asia29674459 : RT @itsmrsnobody: Piena di persone adulte che fino a 15 anni fa ti ammorbavano dicendo di pensarci due volte prima di credere a qualcosa su… - Valyrianblood__ : RT @itsmrsnobody: Piena di persone adulte che fino a 15 anni fa ti ammorbavano dicendo di pensarci due volte prima di credere a qualcosa su… - promjsed : RT @itsmrsnobody: Piena di persone adulte che fino a 15 anni fa ti ammorbavano dicendo di pensarci due volte prima di credere a qualcosa su… -

Ultime Notizie dalla rete : Internet casa

Libero Tecnologia

Una passione che è proseguita anche nel 2021 con, nel primo trimestre dell'anno, la percentuale di utenti in cerca di una lineaper giocare online arrivata al 25%. È quanto emerge da un'...E se vi dicessimo che da oggi potete diventare degli archeologi subacquei anche voi? Non vi servirà né la muta, né l'ossigeno, ma una semplice connessione ae il vostro smartphone. Perché è ...(Teleborsa) - In epoca Covid la percentuale di utenti che ha dichiarato di usare la rete domestica per giocare online è aumentata del 30%, passando dal 16% rilevato nei mesi pre-pandemia al ...«Google sta chiudendo ma bisogna innovare e credere nell'open internet», dice Ilaria Zampori, gm Italia e Spagna di Quantcast. Che vede un futuro in cui privacy e identificazione universale possono co ...