GTA Online – veicolo in regalo: Lampadati Tropos Rallye (Di giovedì 8 aprile 2021) Poche auto sono in grado di affrontare con lo stesso brio l'asfalto delle piste e i terreni più difficili, sterzando tra rami e massi, e la Lampadati Tropos Rallye è una di loro. Questa settimana, puoi riscattarne una gratis da Southern San Andreas Super Autos, tra l'8 e il 14 aprile 2021. GTA$ e RP tripli in Velocità esplosiva Fai esplodere un'autobomba fermandola e difendi con le unghie e con i denti il bottino della tua squadra in Velocità esplosiva. Che tu vinca o che tu perda, porterai a casa GTA$ e RP tripli. GTA$ e RP tripli nelle sfide Freemode Tieni d'occhio le sfide Freemode che compaiono in GTA Online durante la giornata. Queste attività uniche permettono agli utenti di sfidarsi l'un l'altro in Freemode in una serie di prove differenti, come Sfida impennata più lunga, Sfida veicoli rubati e ...

