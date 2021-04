Gianni Sperti e la chirurgia plastica | Ho fatto dei piccoli ritocchi

Advertising

infoitcultura : Gianni Sperti, domanda indiscreta di un fan: la risposta non si fa attendere - infoitcultura : Gossip Uomini e Donne, Gianni Sperti ammette: “Mi sono rifatto” - infoitcultura : Gianni Sperti e la rivelazione sul volto della tv: “Mi corteggia da 25 anni” - infoitcultura : Gianni Sperti Ecco perch ho lasciato la danza - infoitcultura : Gianni Sperti rompe il silenzio e ammette il ritocchino: “Minimo indispensabile” -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Sperti

pensa che ci sia stato qualcosa tra i due, ma sia Luca che Anna Maria spiegano che non è così. Per Luca, poi, come svelano le talpe del Vicolo delle News, scendeono tre nuove signore. ...Cosa è successo invece adesso? La Vamp presto al suo posto accanto aTina Cipollari manca precisamente da due registrazioni, il 27 e 28 marzo . Nella prima l'opinionista è comunque ...Uomini e Donne, anticipazioni puntata 8 aprile: Samantha Curcio tra Alessio e Bohgan mentre Luca Cenerelli si divide tra Elisabetta e Anna Maria.L'opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti, ha parlato dei suoi ritocchi estetici e ha spiegato cosa ne pensa ...