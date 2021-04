Fanna | «La Juve ha toppato | giusto che lo scudetto vada all’Inter»

(Di giovedì 8 aprile 2021) Pietroha parlato anche di, sottolineando come, per lui, siache lodi Antonio Conte Nel corso di un’intervista ai microfoni di TMW, Pietro, che ha vinto locon l’Inter di Trapattoni, ha commentato la stagione dei nerazzurri di Antonio Conte. Le sue parole. «Sono passati trent’anni, è complicato fare degli accostamenti comunque ha dimostrato di essere più forte delle altre, è attrezzata per vincere ed ècosì anche perché lahaed era l’unica che poteva contendere il titolo. Ripeto, èche questoai nerazzurri». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

gilnar76 : Fanna accusa: «Giusto che ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - junews24com : Fanna accusa: «Giusto che l'Inter vinca lo Scudetto, la Juve ha toppato» - -

Ultime Notizie dalla rete : Fanna Juve

Juventus News 24

Finisce invece 3-1 per lacon gol tutti nella ripresa: Cabrini su rigore al 52',al 64', rete genoana di Russo al 65' e tris juventino di Prandelli all'82'. Altri due anni e nuova sfida . ...Nellacon me giocavano Pietro Anastasi e Pietro Paolo Virdis. Forse, con tutti quei Pietro, la Panini si confuse. Ma sono Pierino , per gli amici e anche per l'anagrafe'. Pierino. Pierino. ...Pietro Fanna ha parlato anche di Juve, sottolineando come, per lui, sia giusto che lo Scudetto vada all’Inter di Antonio Conte Nel corso di un’intervista ai microfoni di TMW, Pietro Fanna, che ha vint ...Tricella, Fanna, Fontolan, Elkjær ... Poi arriva la Coppa Campioni e lo sfortunato incrocio con la Juventus, campione in carica. Quella partita, però, rimase famosa per altri motivi: «Dopo ...