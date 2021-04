Ddl Zan, Fedez fa la vittima: il senatore Pillon mi ha preso in giro… Una telenovela stucchevole (Di giovedì 8 aprile 2021) Nuovo botta e risposta social tra il senatore della lega Simone Pillon e Fedez sul ddl Zan, che ieri ha subito un nuovo rinvio in Parlamento. Dopo la notizia del rinvio,il rapper aveva annunciato che oggi avrebbe spiegato “cosa è successo”, definendo la vicenda “tragicomica”. “Fortunaz che oggi Fedez ci spiegaz cosa è successo ieriz in commissionez“, ha twittato ironicamente in risposta il senatore del Carroccio. Pronta la replica del rapper nelle sue stories: “Si può esprimere un pensiero in maniera civile senza che un senatore della Repubblica si metta a prenderti per il c…?”. Pillon non può fare ironia, ma chi si oppone alla legge Zan può essere insultato Siamo alle solite. I fan di Fedez scatenati contro Pillon che avrebbe mancato ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 8 aprile 2021) Nuovo botta e risposta social tra ildella lega Simonesul ddl Zan, che ieri ha subito un nuovo rinvio in Parlamento. Dopo la notizia del rinvio,il rapper aveva annunciato che oggi avrebbe spiegato “cosa è successo”, definendo la vicenda “tragicomica”. “Fortunaz che oggici spiegaz cosa è successo ieriz in commissionez“, ha twittato ironicamente in risposta ildel Carroccio. Pronta la replica del rapper nelle sue stories: “Si può esprimere un pensiero in maniera civile senza che undella Repubblica si metta a prenderti per il c…?”.non può fare ironia, ma chi si oppone alla legge Zan può essere insultato Siamo alle solite. I fan discatenati controche avrebbe mancato ...

