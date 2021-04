DAZN, 2 canali sul digitale terrestre per trasmettere la Serie A (Di giovedì 8 aprile 2021) Un’interessante novità è in arrivo per quanto riguarda il futuro del calcio italiano su DAZN. In seguito all’acquisizione dei diritti TV della Serie A per il prossimo triennio 2021-2024, che prevede la trasmissione di 7 partite in esclusiva e 3 in condivisione, è stata definita un’importante partnership tra la piattaforma di streaming ed il gruppo Cairo Communication per la visione delle partite anche sul digitale terrestre. Stando alle ultime notizie riportate da ‘Milano Finanza’, sarebbe andato in porto un accordo sulla base di 3 milioni di euro all’anno, che prevede la realizzazione di 2 canali digitali play di backup per le trasmissioni di DAZN. Nei dettagli, tale collaborazione garantirà l’uso della banda sul multiplex di proprietà di Cairo, presidente della squadra del Torino, ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 8 aprile 2021) Un’interessante novità è in arrivo per quanto riguarda il futuro del calcio italiano su. In seguito all’acquisizione dei diritti TV dellaA per il prossimo triennio 2021-2024, che prevede la trasmissione di 7 partite in esclusiva e 3 in condivisione, è stata definita un’importante partnership tra la piattaforma di streaming ed il gruppo Cairo Communication per la visione delle partite anche sul. Stando alle ultime notizie riportate da ‘Milano Finanza’, sarebbe andato in porto un accordo sulla base di 3 milioni di euro all’anno, che prevede la realizzazione di 2digitali play di backup per le trasmissioni di. Nei dettagli, tale collaborazione garantirà l’uso della banda sul multiplex di proprietà di Cairo, presidente della squadra del Torino, ...

