Covid, Fontana: “Lombardia verso l’arancione, domani l’annuncio” (Di giovedì 8 aprile 2021) MILANO – La Lombardia potrebbe ‘migrare’ in zona arancione già da domani, con disposizioni sul nuovo colore che verranno applicati a partire da lunedì. A confermarlo, lo stesso governatore lombardo, Attilio Fontana, ospite di Rtl 102.5. “I numeri che noi stiamo valutando per mandare alla cabina di regia di Roma vanno in questa direzione”, afferma Fontana: “Sia l’indice di incidenza, sia l’Rt, sia la pressione sugli ospedali sono in lento ma graduale miglioramento quindi- prosegue il governatore- diciamo che da venerdì potremmo essere inseriti nella zona arancione”. Leggi su dire (Di giovedì 8 aprile 2021) MILANO – La Lombardia potrebbe ‘migrare’ in zona arancione già da domani, con disposizioni sul nuovo colore che verranno applicati a partire da lunedì. A confermarlo, lo stesso governatore lombardo, Attilio Fontana, ospite di Rtl 102.5. “I numeri che noi stiamo valutando per mandare alla cabina di regia di Roma vanno in questa direzione”, afferma Fontana: “Sia l’indice di incidenza, sia l’Rt, sia la pressione sugli ospedali sono in lento ma graduale miglioramento quindi- prosegue il governatore- diciamo che da venerdì potremmo essere inseriti nella zona arancione”.

