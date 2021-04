Covid, ancora 277 casi positivi individuati in Abruzzo nelle ultime 24 h, 17 i decessi (Di giovedì 8 aprile 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 67155 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 277 nuovi casi (di età compresa tra 2 e 95 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 42, di cui 16 in provincia dell’Aquila, 3 in provincia di Pescara, 15 in provincia di Chieti e 8 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 12 nuovi casi e sale a 2212 (di età compresa tra 43 e 91 anni, 3 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Teramo, 5 in provincia di Pescara, 2 in provincia dell’Aquila e 1 residente fuori regione). Del totale odierno, 3 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero dei ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 8 aprile 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 67155 ial19 registrati indall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 277 nuovi(di età compresa tra 2 e 95 anni). Icon età inferiore ai 19 anni sono 42, di cui 16 in provincia dell’Aquila, 3 in provincia di Pescara, 15 in provincia di Chieti e 8 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 12 nuovie sale a 2212 (di età compresa tra 43 e 91 anni, 3 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Teramo, 5 in provincia di Pescara, 2 in provincia dell’Aquila e 1 residente fuori regione). Del totale odierno, 3sono riferiti aavvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero dei ...

Advertising

TgrRai : #Covid_19, @GIMBE: La lentezza con cui scendono i nuovi casi e con cui si vaccinano gli anziani non permette di rid… - tg2rai : #Covid, cresce nel nostro Paese il numero dei nuovi contagi, ancora tante le vittime - brandobenifei : Vacciniamo subito gli operatori del trasporto pubblico e il personale dei supermercati. Non possono aspettare anco… - tpellizzari : Tra violenza e autolesionismo: nel #podcast @Corriere Daily di oggi #9aprile @vitadastrega torna a raccontare la so… - masnuccio : Una minoranza di chi insegna purtroppo non ha ancora capito dopo oltre un anno che il covid non è un'influenza e i… -