Coronavirus | Cirio | ' I vaccini sono tutti uguali | sicuri ed efficaci'

Advertising

TopBiokill : #AprireSenzaCondizioni BASTA con LA DITTATURA del #RegimeSanitario e #PassaportoSanitario ??NAZZISTI D… - TopBiokill : #AprireSenzaCondizioni BASTA con LA DITTATURA del #RegimeSanitario e #PassaportoSanitario ??NAZZISTI D… - TopBiokill : #AprireSenzaCondizioni BASTA con LA DITTATURA del #RegimeSanitario e #PassaportoSanitario ??NAZZISTI D… - TopBiokill : #AprireSenzaCondizioni BASTA con LA DITTATURA del #RegimeSanitario e #PassaportoSanitario ??NAZZISTI D… - TopBiokill : #AprireSenzaCondizioni BASTA con LA DITTATURA del #RegimeSanitario e #PassaportoSanitario ??NAZZISTI D… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Cirio

NovaraToday

... che il Ministero della Salute ha deciso di raccomandare in via preferenziale alle persone con più di 60 anni: 'Quello che ieri il Governo italiano e l'Aifa hanno voluto comunicare - ha detto- ...Il presidente della Regione Piemonte Albertoe l'assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi non hanno mancato di esprimere gratitudine "per la disponibilità che la Piccola Casa della Divina ...Il nuovo centro vaccinale di via Verdi 51 in frazione Tetti Rosa, a Vinovo, è diventato attivo da oggi, giovedì 8 aprile, alla presenza di Presidente della Regione Alberto Cirio, del sindaco Gianfr ...Questa mattina un gruppo di ambulanti ha sfidato le restrizioni contenute nell'ultimo decreto nazionale che limita in "zona rossa" la presenza all'interno del mercato rionale ai soli banchi al ...