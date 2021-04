Coronavirus | 17 221 casi su 362mila test | il tasso risale al 4 | 75% I morti sono 487 Calano ancora i ricoveri in area medica e in intensiva

(Di giovedì 8 aprile 2021)17.221 i nuovi contagi daaccertati nel nostro Paese, in aumento rispetto ai 13mila di ieri. Con 362.162molecolari e antigenici effettuati, ildi positività torna a salire, passando dal 4% al 4,75%.molto alto il numero dei decessi: nelle ultime 24 oremorte a causa del Covid 487 persone. Dagli ospedali, invece, continuano ad arrivare i primi segnali di miglioramento: al netto degli ingressi e delle uscite,28.851 i pazienti ricoverati in(-465) e 3.663 quelli in terapia(-20). A livello regionale il maggior incremento di contagi è stato accertato in Lombardia (+2.537), seguita da Puglia e Campania, entrambe poco sotto quota 2mila ...

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus, 08/04/21 • Attualmente positivi: 544.330 • Deceduti: 112.861 (+487) • Dimessi/Guariti: 3.060.411 (… - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 8 aprile: 17.221 nuovi casi e 487 morti - repubblica : ?? Coronavirus, nelle ultime 24 ore 17.221 nuovi casi e 487 morti - giulio_galli : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 08/04/21 • Attualmente positivi: 544.330 • Deceduti: 112.861 (+487) • Dimessi/Guariti: 3.060.411 (+20.229)… - udogumpel : RT @Antonio_Caramia: 17.221 nuovi casi ?Diminuiscono ??Terapie intensive 3.663 -20 ??Ricoveri 28.851 -465 ??Att positivi 544.330 -3.507 ??Aum… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 221

Sono 17.i nuovi casi diin Italia . Sale così ad almeno 3.717.602 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars - CoV - 2 dall'inizio dell'epidemia. I decessi odierni sono 487 , per ...Oggi si registrano 17.nuovi casi con 362.162 tamponi (indice di positività al 4,75%) e 487 ... a fronte di 14.895 test per l'infezione da Covid - 19, sono stati registrati 1.974 casi ...Sono 17.221 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 8 aprile, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, nella tabella del ministero della Salute, altri 487 ...Nella giornata di ieri si erano registrate 13.708 nuove positività mentre il bollettino di oggi, giovedì 8 aprile, ci mostra che ad aver contratto il virus sono 17.221 persone. I decessi sono 487 ...