ATP Cagliari 2021 | risultati 8 aprile Laslo Djere batte John Millman e va ai quarti

(Di giovedì 8 aprile 2021) Sulla terra battuta disi completano oggi gli ottavi di finale del singolare maschile del torneo Sardegna Opendi tennis, di categoria ATP 250, che domani vedrà andare in scena idi finale. Oltre ai match che vedono le vittorie di Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego e la sconfitta di Marco Cecchinato, un’altra partita completa il quadro delle sfide odierne. L’ultimo tennista in ordine di tempo ad ottenere l’accesso aidi finale è il serbo(n.57 ATP). Il balcanicocon il punteggio di 6-3 6-3 in 1 ora e 26 minuti di gioco l’australiano, testa di serie numero 6. Il serbo sfrutta 4 delle 7 palle break costruite e ne concede soltanto 3, perdendo la battuta soltanto in una circostanza. ...