Ajax, tegola Rensch: salterà il ritorno contro la Roma (Di giovedì 8 aprile 2021) Devyne Rensch salterà per squalifica il match di ritorno di Europa League contro la Roma: il difensore dell’Ajax era diffidato Pessime notizie per l’Ajax in vista del match di ritorno di Europa League contro la Roma. Il tecnico Erik ten Hag non potrà contare su Devyne Rensch. Il difensore classe 2003 era diffidato ed è stato ammonito all’andata con i giallorossi, nel tentativo di fermare un contropiede avviato da Edin Dzeko. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Devyneper squalifica il match didi Europa Leaguela: il difensore dell’era diffidato Pessime notizie per l’in vista del match didi Europa Leaguela. Il tecnico Erik ten Hag non potrà contare su Devyne. Il difensore classe 2003 era diffidato ed è stato ammonito all’andata con i giallorossi, nel tentativo di fermare unpiede avviato da Edin Dzeko. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

zazoomblog : L’infortunio di Spinazzola: tegola per la Roma contro l’Ajax - #L’infortunio #Spinazzola: #tegola - roma_magazine : ROMA - Tegola per i giallorossi, Spinazzola si fa male contro l'Ajax - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Tegola per i giallorossi, Spinazzola si fa male contro l'Ajax - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Tegola per i giallorossi, Spinazzola si fa male contro l'Ajax - susydigennaro : RT @napolimagazine: ROMA - Tegola per i giallorossi, Spinazzola si fa male contro l'Ajax -