Ajax-Roma, le formazioni ufficiali

Queste le scelte di Ten Hag e Fonseca per l'andata dei quarti di finale di Europa League tra Ajax e Roma. Inizio alle ore 21.00 ad Amsterdam.

Ajax (4-3-3): Scherpen; Rensch, Timber, Martinez, Tagliafico; Klaassen, Alvarez, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Veretout, Diawara, Spinazzola; Pellegrini Pedro, Dzeko

