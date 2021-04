Wanda Nara in quarantena a Milano con i figli (Di mercoledì 7 aprile 2021) Un pranzo luculliano a Parigi con Mauro Icardi, poi la partenza per Milano. Wanda Nara e i suoi cinque figli sono sbarcati nella metropoli lombarda. 'Look da quarantena' scrive lei dal balcone dell'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 7 aprile 2021) Un pranzo luculliano a Parigi con Mauro Icardi, poi la partenza pere i suoi cinquesono sbarcati nella metropoli lombarda. 'Look da' scrive lei dal balcone dell'...

Wanda Nara in quarantena a Milano con i figli Un pranzo luculliano a Parigi con Mauro Icardi, poi la partenza per Milano. Wanda Nara e i suoi cinque figli sono sbarcati nella metropoli lombarda. 'Look da quarantena' scrive lei dal balcone dell'attico super - lusso comprato da poco dagli Icardi in città. I bambini sono ...

Wanda Nara, dove vivono lei e Icardi? La casa per una quarantena extralusso Andiamo a scoprire in quale dimora extralusso vivono le due nuove star parigine, Wanda Nara e Mauro Icardi.

Wanda Nara e la Dad dei bambini: «Non ho tempo neppure per pettinarmi» Corriere della Sera Wanda Nara in quarantena a Milano con i figli la risposta è presto data dalle foto: ogni bimbo ha a disposizione un proprio spazio e con le cuffie segue la propria lezione. Fioccano i complimenti a mamma Wanda e c'è anche chi chiede… di essere ...

