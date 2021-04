Trasporti e Scuola, Giannelli: il Problema non è Stato Risolto (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il presidente dell’Associazione nazionale dei presidi, Antonello Giannelli, afferma che le scuole sono state messe in sicurezza ma persiste il Problema dei Trasporti. “All’interno delle scuole è Stato fatto e ... Leggi su youreduaction (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il presidente dell’Associazione nazionale dei presidi, Antonello, afferma che le scuole sono state messe in sicurezza ma persiste ildei. “All’interno delle scuole èfatto e ...

Ultime Notizie dalla rete : Trasporti Scuola Sindacato di strada ... con l'intento non solo di organizzare i lavoratori delle piccole unità produttive ma anche di interessare il movimento sindacale alle problematiche del territorio (sanità, trasporti, scuola, casa) ...

Covid: protestano gli ambulanti dei mercati di Torino, manifestazione anche a Pistoia La nostra attività garantisce strade sicure e pulite, noi paghiamo tasse per la scuola, per i trasporti, per le pensioni". "Siete un esempio, una categoria responsabile che chiede solo di esercitare ...

Valutare e punire? La “serietà” di cui non abbiamo bisogno Egregio Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, da tempo ci interroghiamo su cosa stia accadendo nelle scuole, in questa lunga e sfiancante emergenza pandemica e, più in generale, su cosa stia acca ...

