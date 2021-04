Storia: a rischio il viaggio in Gb dell’arazzo di Bayeux, dovrà essere restaurato (Di mercoledì 7 aprile 2021) Londra, 7 apr. – (Adnkronos) – E’ a rischio il viaggio in Gran Bretagna dell’arazzo di Bayeux, che descrive per immagini gli avvenimenti chiave relativi alla conquista normanna dell’Inghilterra del 1066, culminanti con la battaglia di Hastings. Il tessuto ricamato di quasi 70 metri – conservato sino alla fine del XVIII secolo nella collezione della cattedrale di Bayeux ed attualmente esposto al pubblico nel Centre Guillaume-le-Conquérant di Bayeux in Normandia – probabilmente non lascerà il territorio francese per essere concesso in prestito al Regno Unito, come aveva promesso nel 2018 il presidente della Repubblica Emmanuel Macron. Lo storico prestito del famoso arazzo tessuto tra il 1070 e il 1077 potrebbe non avverarsi dopo che un rapporto sulle sue condizioni ha ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 7 aprile 2021) Londra, 7 apr. – (Adnkronos) – E’ ailin Gran Bretagnadi, che descrive per immagini gli avvenimenti chiave relativi alla conquista normanna dell’Inghilterra del 1066, culminanti con la battaglia di Hastings. Il tessuto ricamato di quasi 70 metri – conservato sino alla fine del XVIII secolo nella collezione della cattedrale died attualmente esposto al pubblico nel Centre Guillaume-le-Conquérant diin Normandia – probabilmente non lascerà il territorio francese perconcesso in prestito al Regno Unito, come aveva promesso nel 2018 il presidente della Repubblica Emmanuel Macron. Lo storico prestito del famoso arazzo tessuto tra il 1070 e il 1077 potrebbe non avverarsi dopo che un rapporto sulle sue condizioni ha ...

