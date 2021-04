Recovery, DEF e scostamento bilancio: le grandi sfide del Governo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Entra nel vivo l’azione del Governo Draghi chiamato nei prossimi giorni a scelte decisive per il futuro del Paese. sfide A TAPPE – Dall’ulteriore scostamento di bilancio con cui finanziare il secondo decreto Sostegni, passando per il Documento di economia e finanza con le nuove stime sulla crescita e i conti pubblici, fino al Recovery plan con il dettaglio sui progetti: la versione definitiva è infatti attesa a Bruxelles entro la fine del mese. Piena di scadenze, insomma, l’agenda sul tavolo del Presidente del Consiglio. Ed è proprio quest’ultimo l’appuntamento più importante con l’esecutivo impegnato a mettere a punto la versione completa e finale del PNRR. Stavolta fare presto non basta, bisogna fare anche bene, evitando cioè di ripetere gli errori del passato. Obiettivo dichiarato quanto ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 aprile 2021) Entra nel vivo l’azione delDraghi chiamato nei prossimi giorni a scelte decisive per il futuro del Paese.A TAPPE – Dall’ulterioredicon cui finanziare il secondo decreto Sostegni, passando per il Documento di economia e finanza con le nuove stime sulla crescita e i conti pubblici, fino alplan con il dettaglio sui progetti: la versione definitiva è infatti attesa a Bruxelles entro la fine del mese. Piena di scadenze, insomma, l’agenda sul tavolo del Presidente del Consiglio. Ed è proprio quest’ultimo l’appuntamento più importante con l’esecutivo impegnato a mettere a punto la versione completa e finale del PNRR. Stavolta fare presto non basta, bisogna fare anche bene, evitando cioè di ripetere gli errori del passato. Obiettivo dichiarato quanto ...

Advertising

Kitkot3 : RT @LucianoBarraCar: @borghi_claudio Disce che stavolta è 'mirato'...tra i 20 e i 30 miliardi, disce. - Manuel31816032 : @daviderosi @vitalbaa @diMartedi È un po' presto per sentenziare non credi? Questo mese è cruciale per Draghi, fatt… - NovecentoV : RT @LucianoBarraCar: @borghi_claudio Disce che stavolta è 'mirato'...tra i 20 e i 30 miliardi, disce. - Sercit1 : RT @LucianoBarraCar: @borghi_claudio Disce che stavolta è 'mirato'...tra i 20 e i 30 miliardi, disce. - Flavr7 : RT @LucianoBarraCar: @borghi_claudio Disce che stavolta è 'mirato'...tra i 20 e i 30 miliardi, disce. -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery DEF Giovannini: dimezzare i tempi delle opere o addio ai soldi Ue Se un`opera pubblica impiega 10 anni per essere realizzata e il Recovery Plan ci dà solo 5 anni ... già previsto nell'Allegato al DEF 2020 'Italia Veloce', approvato dal Consiglio dei Ministri il 6 ...

Decreto Aprile 2021: cos'è cosa prevede. Ristori, sostegni e moratorie Nuovo scostamento di bilancio da 30 miliardi per il decreto Aprile 2021 Si apre un mese importante per il governo Draghi, alle prese con il Recovery Fund , con il Def e con un nuovo decreto Sostegni ...

Recovery, Def e scostamento di bilancio: i 30 giorni chiave del governo Draghi - 24+ Il Sole 24 ORE Recovery, DEF e scostamento bilancio: le grandi sfide del Governo SFIDE A TAPPE – Dall’ulteriore scostamento di bilancio con cui finanziare il secondo decreto Sostegni, passando per il Documento di economia e finanza con le nuove stime sulla crescita e i conti ...

Nuova Toyota GR86, l’opera è completa Il Sole 24 Ore Recovery, Rotta (Pd):tempi stretti, crediamo sarà collegato a Def Roma, 2 apr. (askanews) - Dopo il via libera del Parlamento alle Relazioni sul Pnrr, il governo Draghi si appresta a ...

Se un`opera pubblica impiega 10 anni per essere realizzata e ilPlan ci dà solo 5 anni ... già previsto nell'Allegato al2020 'Italia Veloce', approvato dal Consiglio dei Ministri il 6 ...Nuovo scostamento di bilancio da 30 miliardi per il decreto Aprile 2021 Si apre un mese importante per il governo Draghi, alle prese con ilFund , con ile con un nuovo decreto Sostegni ...SFIDE A TAPPE – Dall’ulteriore scostamento di bilancio con cui finanziare il secondo decreto Sostegni, passando per il Documento di economia e finanza con le nuove stime sulla crescita e i conti ...Il Sole 24 Ore Recovery, Rotta (Pd):tempi stretti, crediamo sarà collegato a Def Roma, 2 apr. (askanews) - Dopo il via libera del Parlamento alle Relazioni sul Pnrr, il governo Draghi si appresta a ...