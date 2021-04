Quando finisce il divieto di spostamento tra regioni nel 2021? La situazione per aprile e maggio (Di mercoledì 7 aprile 2021) Si prospetta un altro aprile difficile per l’Italia, combattuta tra le nuove varianti e le riaperture per far respirare l’economia. Fino al 30 aprile tutto il Paese sarà in zona arancione o rossa. Il Comitato tecnico scientifico infatti ha più volte sottolineato che le misure previste per le zone gialle hanno dimostrato “una capacità di contenere l’aumento dell’incidenza ma non la capacità di ridurla”. Tuttavia il decreto prevede però una verifica a metà aprile: se la situazione epidemiologica lo consentirà, si valuterà la possibilità che le zone dove la diffusione del virus è più contenuta possano tornare in giallo. Quando finisce IL divieto? Quando finisce il divieto di spostamento tra ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 aprile 2021) Si prospetta un altrodifficile per l’Italia, combattuta tra le nuove varianti e le riaperture per far respirare l’economia. Fino al 30tutto il Paese sarà in zona arancione o rossa. Il Comitato tecnico scientifico infatti ha più volte sottolineato che le misure previste per le zone gialle hanno dimostrato “una capacità di contenere l’aumento dell’incidenza ma non la capacità di ridurla”. Tuttavia il decreto prevede però una verifica a metà: se laepidemiologica lo consentirà, si valuterà la possibilità che le zone dove la diffusione del virus è più contenuta possano tornare in giallo.ILilditra ...

