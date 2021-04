Lega | Durigon | mai un sindaco peggiore di Raggi | non credo a numeri su di lei

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma – “Nonaisulla. Ieri il Codacons ha definito lail Nerone di Roma, non c’e’ mai stato. Oggettivamenteil problemanon si porra’ per le prossime elezioni i romani sanno benissimo cosa ha fatto e soprattutto quello che non ha fatto piu’ che altro.” “Il programma sara’ centrale ma il nome verra’ a breve e sono convinto che sia un nome che portera’ la squadra del centrodestra a governare Roma e finalmente dare un po’ di lustro a Roma per tornare Capitale”. Cosi’ Claudio), sottosegretario al ministero dell’Economia e delle Finanze, in occasione nel corso del programma ‘Gli Inascoltabili’ in onda su Nsl Radio.