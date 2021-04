Le raccomandazioni del Cts | Astrazeneca agli over 60

(Di mercoledì 7 aprile 2021) AGI - "La seconda somministrazione del vaccinoin chi ha ricevuto la prima dose è stata elemento di valutazione molto attento. Al momento non ci sono elementi per non considerare la vaccinazione in chi ha ricevuto la prima dose pur essendoci un numero limitato di soggetti che hanno ricevuto la seconda dose". Lo ha detto il presidente del Css, Franco Locatelli, durante la conferenza stampa sulle valutazioni Ema in relazione al vaccino anti Covid-19 Vaxzevria di. Locatelli ha ricordato che Germania e Spagna hanno di fatto sposato la linea di un uso preferenziale sopra i 60 anni, la Francia sopra i 55 anni di età: "Con l'obiettivo di mettere in sicurezza la popolazione più a rischio, cioè sopra i 60 anni di età, la posizione decisa dal ministro Speranza dopo un confronto che ha coinvolto anche figure istituzionali è stato di ...

Questi dati più recenti, avverte l'Ema, non hanno potuto essere presi in considerazione nello studio, ma "non cambiano lePrac". Casi di trombosi cerebrali, ha riferito Straus, ...Nulla di fatto a Bruxelles I ministri della Salute Ue, che si sono riuniti per discutere ledell'Agenziafarmaco sul raro rischio di coagulisangue, non si sono riusciti a ..."L'esperienza di AstraZeneca dimostra che il nostro sistema di farmacovigilanza funziona. Ma è essenziale che seguiamo un approccio coordinato in tutta l'Unione europea". Lo ha affermato, via Twitter, ...Con la raccomandazione agli over 60 del vaccino AstraZeneca, la strategia vaccinale italiana è destinata a cambiare totalmente, e ai giovani potrebbe ora andare Pfizer o Moderna. Ne ha parlato il ...