Isola dei Famosi 2021 | Elisa Isoardi e Angela Melillo infrangono il regolamento VIDEO

(Di mercoledì 7 aprile 2021)edhanno infranto ildell'deiscambiandosi un pezzo di lasagna: saranno squalificate?hanno infranto ildell'deiper un pezzo di lasagna: le due concorrenti hanno approfittato di un attimo di distrazione di Massimiliano Rosolino per compiere il gesto che è stato immortalato però in unpoi circolato online. Ildell'deiè chiaro: quando due squadre si sfidano per la prova ricompensa mangia solo chi vince, ...

Advertising

MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - fanpage : Silvia, salutata da Tommaso Zorzi all’#Isola dei famosi, è la figlia di Paolo Bonolis - IsolaDeiFamosi : Stasera c’è un solo appuntamento al quale non dovete mancare: l’Isola dei Famosi!?????? #Isola ?? - ItsMaarty_ : RT @magicawaitsforu: Tommaso: che ne pensi dei naufraghi? Maurizio: si beh l'isola dei famosi però mi sembra una parola forte dei famosi è… - paolamainardii1 : RT @luna476206011: “dire isola dei famosi mi sembra un po’ forte, è l’isola degli sconosciuti” #ilpuntoz -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Il tema principale de Il Punto Z chiaramente è mamma Fariba Tehrani approdata all'Famosi che è tornata a far discutere tutti poco dopo il suo arrivo in gruppo dopo un avvio in 'solitaria' ...La prima puntata de Il Punto Z ha visto la tanto attesa riconciliazione tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi , dopo gli scontri al GF Vip. Più che uno speciale sull'Famosi, quello che va in onda ogni mercoledì sera alle 20.45 su Mediasetplay è un one man show di Zorzi, alla sua prima vera prova da conduttore. Il programma prevede l'intervista a un ...Prima del GF Vip hanno avuto un'incomprensione, poi nella Casa litigi e discussioni: oggi finalmente è tornato il sereno? La verità nella prima de Il Punto Z ...Intervenuto nella prima puntata de Il Punto Z, lo speciale dedicato all’Isola condotto da Tommaso Zorzi su Mediasetplay, Maurizio Costanzo non ...