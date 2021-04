Il Punto Z, Giulia Salemi: la rivelazione sui rapporti con la famiglia di Pretelli (Di giovedì 8 aprile 2021) Ospite di Tommaso Zorzi nel programma Il Punto Z, Giulia Salemi rivela a sorpresa in che rapporti si trova con i familiari di Pierpaolo. E’ andata in onda la prima puntata del programma condotto in streaming su Mediaset Play da Tommaso Zorzi, Il Punto Z. A sorpresa, una degli ospiti è stata Giulia Salemi, ex L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 8 aprile 2021) Ospite di Tommaso Zorzi nel programma IlZ,rivela a sorpresa in chesi trova con i familiari di Pierpaolo. E’ andata in onda la prima puntata del programma condotto in streaming su Mediaset Play da Tommaso Zorzi, IlZ. A sorpresa, una degli ospiti è stata, ex L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

fanpage : I tempi degli scontri al Grande Fratello Vip sono lontani? Giulia Salemi è stata ospite di Tommaso Zorzi nella prim… - AmiciUfficiale : Questa non è Broadway, questa è Giulia sul palco del Serale di #Amici20! Merita di conquistare il punto decisivo? - Alelovesmalgy : RT @whosthaatgurl: io mi sono veramente scocciata di vedere giulia sangiovanni e samuele prendere il punto a prescindere perché non hanno n… - V108965981 : @Checa19Erica @dila21208923 @darveyfeels_ Ma infatti da quel punto di vista la Celentano ha creato siparietti in cu… - StefyContra : RT @AMELIE24218759: APRO UNA PARENTESI Veronica sta valorizzando Giulia ,è che purtroppo , ballando solamente una volta deve essere sicura… -