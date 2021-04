Il Pensiero di San Francesco per oggi 7 Aprile 2021 – Video (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Guardate l’umiltà di Dio, e aprite davanti a Lui i vostri cuori” è il Pensiero dei santi di oggi. Un insegnamento senza tempo. ? oggi vi proponiamo un Pensiero tra i tanti scritti da San Francesco d’Assisi. Meditiamo e riflettiamo sulle parole del Patrono d’Italia. “Guardate l’umiltà di Dio, e aprite davanti a Lui i L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Guardate l’umiltà di Dio, e aprite davanti a Lui i vostri cuori” è ildei santi di. Un insegnamento senza tempo. ?vi proponiamo untra i tanti scritti da Sand’Assisi. Meditiamo e riflettiamo sulle parole del Patrono d’Italia. “Guardate l’umiltà di Dio, e aprite davanti a Lui i L'articolo proviene da La Luce di Maria.

