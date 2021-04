Giro Paesi Baschi 2021, Tadej Pogacar batte Roglic: “Scalata dura, ho fatto un bello sprint: vittoria fantastica” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tadej Pogacar ha vinto la terza tappa del Giro dei Paesi Baschi 2021, al termine di un palpitante duello con Primoz Roglic sulla salita conclusiva di Ermualde. Il derby sloveno è stato estremamente avvincente e si è risolto allo sprint in favore del vincitore dell’ultimo Tour de France, ma il suo connazionale resta leader della classifica generale con 20 secondi di vantaggio. L’alfiere della UAE Emirates ha poi dichiarato: “È stata una dura Scalata, ma nel finale ho fatto tutto il possibile. Ho fatto un bello sprint, sapevo dove mettermi davanti. Tagliare il traguardo per primo, in un giornata così dura e davanti a questi fantastici ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 aprile 2021)ha vinto la terza tappa deldei, al termine di un palpitante duello con Primozsulla salita conclusiva di Ermualde. Il derby sloveno è stato estremamente avvincente e si è risolto alloin favore del vincitore dell’ultimo Tour de France, ma il suo connazionale resta leader della classifica generale con 20 secondi di vantaggio. L’alfiere della UAE Emirates ha poi dichiarato: “È stata una, ma nel finale hotutto il possibile. Houn, sapevo dove mettermi davanti. Tagliare il traguardo per primo, in un giornata cosìe davanti a questi fantastici ...

Advertising

Eurosport_IT : Mettetevi pur comodi e gustatevi un duello s??s???????? tra Tadej #Pogacar e Primoz #Roglic al Giro dei Paesi Basch… - Dani_ce_sun : RT @Ro_Berta_42: Sullivan è un cognome molto comune nei paesi anglosassoni. È pieno di Sullivan in giro per il mondo, ma un Sullivan come q… - Adamsberg2M : RT @Eurosport_IT: Mettetevi pur comodi e gustatevi un duello s??s???????? tra Tadej #Pogacar e Primoz #Roglic al Giro dei Paesi Baschi ?? Ch… - mondialinet : Giro dei Paesi Baschi 2021, è già dominio sloveno: Pogacar precede Roglic - - RomanMarolin : RT @Eurosport_IT: Mettetevi pur comodi e gustatevi un duello s??s???????? tra Tadej #Pogacar e Primoz #Roglic al Giro dei Paesi Baschi ?? Ch… -