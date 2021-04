Federmoda | oggi negozi aperti grazie ai codici Ateco FOTO

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto “Il Futuro non si chiude” è lo slogan scelto dadi Confcommercio per una singolare forma di protesta cheha aperto le vetrine di molte attività commerciali che dovrebbero stare chiuse in zona rossa ma attraverso l’escamotage di aderire ad altriAteci (come quello relativo ad articoli per bambini o biancheria intima) hanno protestato mettendo in evidenza le contraddizioni delle disposizioni che discriminano tra il tipo di merce. “La stessa scarpa ginnica venduta in uno di abbigliamento sportivo non può invece essere commercializzata in uno di abbigliamento normale – ha spiegato Marco Salvatore rappresentante di- da tempo chiediamo di far riaprire le nostre attività, semplicemente ...