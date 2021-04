Europei con il pubblico, il Cts frena: “Ora non è possibile confermare la presenza dei tifosi”. Le gare previste in Italia adesso sono a rischio (Di mercoledì 7 aprile 2021) Prima l’apertura del governo, poi la doccia fredda del Cts. Gli esperti del Comitato tecnico scientifico hanno messo a verbale che ad oggi “non è possibile” confermare che gli incontri degli Europei di calcio previsti a giugno in Italia si svolgeranno con la presenza del pubblico. Nella riunione sono state valutate le richieste arrivate dalla FederCalcio, sottolineando la “disponibilità” a rivedere la questione nelle prossime settimane “alla luce dell’evoluzione del quadro epidemiologico e dell’andamento della campagna di vaccinazione in corso in Italia”. Martedì il governo aveva dato il suo via libera, chiedendo però un parere al Cts, che in caso di risposta affermativa avrebbe dovuto stilare un protocollo per stabilire quali saranno le regole, dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Prima l’apertura del governo, poi la doccia fredda del Cts. Gli esperti del Comitato tecnico scientifico hanno messo a verbale che ad oggi “non èche gli incontri deglidi calcio previsti a giugno insi svolgeranno con ladel. Nella riunionestate valutate le richieste arrivate dalla FederCalcio, sottolineando la “disponibilità” a rivedere la questione nelle prossime settimane “alla luce dell’evoluzione del quadro epidemiologico e dell’andamento della campagna di vaccinazione in corso in”. Martedì il governo aveva dato il suo via libera, chiedendo però un parere al Cts, che in caso di risposta affermativa avrebbe dovuto stilare un protocollo per stabilire quali saranno le regole, dal ...

