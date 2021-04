Distretto nautico e deposito del metano a Olbia | deciderà un Comitato scientifico

(Di mercoledì 7 aprile 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Tavolo degli operatori: il chartervolano… Il dossier della Sardegna per dire no aldi… Alla scoperta dell'Acquedotto ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Distretto nautico

Gallura Oggi

Il Cipnes interviene sui due progetti previsti per Olbia. Il Cipnes Gallura interviene sul programma per une il deposito del metano a Olbia annunciando che verrà effettuato uno studio ambientale. Fin dalla sua costituzione nel 1963, il Cipnes Gallura ha promosso lo sviluppo economico del ...Olbia . Un deposito di gas naturale liquido da 40.000 metri cubi vista mare: a due passi dal molo Cocciani , nel bel mezzo delolbiese e a due passi dall'area naturale di Cala Saccaia oggetto di un tentativo di allargamento della zona industriale per la realizzazione di ulteriori capannoni e servizi alla ...Numeri positivi nel 2020 con un valore superiore di 10 milioni rispetto a quello dell’anno precedente. Ecco il monitor dei distretti della Toscana realizzato dalla direzione studi e ricerche di Intesa ...Aerogeneratori a elevata efficienza in cima a fondazioni fisse sul fondo del mare, disposte lungo due siti, Romagna 1 e 2, a 10 e 13 miglia nautiche dalla costa (quasi ... infrastrutture offshore e ...