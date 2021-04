Covid: Straus (Ema), '3 casi rare trombosi su 4,5 mln vaccinati con J&J' (Di mercoledì 7 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 7 aprile 2021) su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Straus Johnson & Johnson, Ema: "Tre trombosi rare su 4,5 milioni vaccinati" ... il vaccino anti - Covid di Pfizer e BioNTech, "su 54 milioni" di vaccinati, ha elencato ancora Straus, "e per Moderna 5 casi su 4 milioni di vaccinazioni".

ASTRAZENECA, EMA: VIDEO CONFERENZA STAMPA/ 'Legame con trombosi, ora studi su rischi' ...modifiche anche al "bugiardino" del vaccino anti - Covid più diffuso al mondo. Interverranno alla conferenza stampa la direttrice esecutiva dell'Ema, Emer Cooke , la dottoressa Sabine Straus, ...

Covid: Straus (Ema), '3 casi rare trombosi su 4,5 mln vaccinati con J&J' Milano, 7 apr. (Adnkronos Salute) - Con il vaccino anti-Covid Johnson & Johnson sono stati segnalati "3 casi" di trombosi rare e anomale dopo l'immissione in commercio del prodotto scudo "su 4,5 milio ...

Covid, l’Ema: “Nessuna restrizione su vaccino Astrazeneca, trombosi rare” Il rapporto dell'Agenzia Ema sui vaccini AstraZeneca: "Gli eventi di trombosi cerebrale sono effetti collaterali molto rari'. Al 22 marzo 18 decessi".

