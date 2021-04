Covid: settore giochi e ludoteche, fateci riaprire in fretta o chiuderemo per sempre (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr. (Labitalia) - “fateci riaprire in sicurezza o chiuderemo per sempre”. E' questo il grido di allarme che lancia il comparto del “puro amusement”, il mondo del gioco senza vincita in denaro dedicato al divertimento delle famiglie, con sale giochi per i piccoli e ludoteche. A lanciare un sos compatto con un video sono tutte le sigle del settore, Federamusement, Consorzio Fee e Associazione New Asgi Italia. Nel video si chiede a gran voce la riapertura delle attività. In palio, dicono le sigle "c'è la sopravvivenza stessa del settore, seriamente a rischio di chiudere i battenti per sempre". “Fin dalle prime settimane di pandemia - spiega Alessandro Lama, il presidente di Federamusement, la sezione della Confesercenti dedicata ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr. (Labitalia) - “in sicurezza oper”. E' questo il grido di allarme che lancia il comparto del “puro amusement”, il mondo del gioco senza vincita in denaro dedicato al divertimento delle famiglie, con saleper i piccoli e. A lanciare un sos compatto con un video sono tutte le sigle del, Federamusement, Consorzio Fee e Associazione New Asgi Italia. Nel video si chiede a gran voce la riapertura delle attività. In palio, dicono le sigle "c'è la sopravvivenza stessa del, seriamente a rischio di chiudere i battenti per". “Fin dalle prime settimane di pandemia - spiega Alessandro Lama, il presidente di Federamusement, la sezione della Confesercenti dedicata ...

Advertising

DSantanche : Condanno fermamente chi non indossava la mascherina, chi ha esagerato, gli 'infiltrati' violenti. Sto sempre dalla… - silvia_sb_ : In UK, 31 milioni di persone vaccinate e 29 morti per Covid ieri, è ILLEGALE andare in vacanza all’estero. Lo sarà… - fanpage : Il Governo Draghi potrebbe destinare una parte dei 209 miliardi del Recovery Plan al settore militare - PolicyMaker_mag : Le prime stime fanno temere che l’aumento del mercato sorretto dalla #criminalitàorganizzata possa aver coinvolto 4… - ConteAlmaviva : Mi permetto un thread sull'ipotesi di green pass di cui si parla, in particolare per la possibilità di riaprire il… -