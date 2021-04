Coronavirus, mercoledì 7 aprile: sono 1.081 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma – “Oggi nel Lazio, su oltre 13mila tamponi e oltre 23mila antigenici per un totale di oltre 37mila test, si registrano 1.081 casi positivi, 47 decessi e 1.801 guariti. Diminuiscono i casi e le terapie intensive, mentre aumentano i ricoveri e i decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ all’8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale e’ al 2%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, aggiungendo che siamo di fronte ai “primi segnali di discesa dei casi, oggi in calo rispetto a ieri (-39) e soprattutto rispetto a mercoledi’ della scorsa settimana (-719) e si riducono i tassi di occupazione delle terapie intensive”. A Roma i nuovi casi sono 559. Nella Asl Roma 1 sono 267 e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma – “Oggi nel, su oltre 13mila tamponi e oltre 23mila antigenici per un totale di oltre 37mila test, si registrano 1.081 casi positivi, 47 decessi e 1.801 guariti. Diminuiscono i casi e le terapie intensive, mentre aumentano i ricoveri e i decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ all’8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale e’ al 2%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, aggiungendo che siamo di fronte ai “primi segnali di discesa dei casi, oggi in calo rispetto a ieri (-39) e soprattutto rispetto a mercoledi’ della scorsa settimana (-719) e si riducono i tassi di occupazioneterapie intensive”. A Roma icasi559. Nella Asl Roma 1267 e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un ...

