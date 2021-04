Come tenersi in forma in tempi di Covid: a Napoli l’ultima iniziativa (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Nasce la prima rete italiana di medici, sanitari e specialisti del settore movimento e rieducazione motoria. Guidata dall’imprenditore partenopeo Luca D’Alterio, specializzato nel settore, la rete punta a tenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica sul valore medico e in termini di salute e benessere, piuttosto che semplicemente estetico, delle palestre. “E’ importante aiutare le persone soprattutto in questo periodo – spiega D’Alterio – Ora, le palestre, così necessarie per migliorare le proprie difese immunitarie per combattere il Covid19, sono chiuse proprio per la normativa anti corona virus”. Il network, che comprende medici, fisioterapisti, posturologi, personal trainer, esperti in scienze motorie e dell’alimentazione, biologi e nutrizionisti operativi in tutta Italia, è protagonista anche di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Nasce la prima rete italiana di medici, sanitari e specialisti del settore movimento e rieducazione motoria. Guidata dall’imprenditore partenopeo Luca D’Alterio, specializzato nel settore, la rete punta a tenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica sul valore medico e in termini di salute e benessere, piuttosto che semplicemente estetico, delle palestre. “E’ importante aiutare le persone soprattutto in questo periodo – spiega D’Alterio – Ora, le palestre, così necessarie per migliorare le proprie difese immunitarie per combattere il19, sono chiuse proprio per la normativa anti corona virus”. Il network, che comprende medici, fisioterapisti, posturologi, personal trainer, esperti in scienze motorie e dell’alimentazione, biologi e nutrizionisti operativi in tutta Italia, è protagonista anche di ...

