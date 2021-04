C’è un popolo che non tace. Da Torino a Napoli, le proteste contro le chiusure (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr – E’ un aprile infuocato, caratterizzato dalla continue proteste contro le chiusure che da giorni migliaia di lavoratori italiani portano avanti da Nord a Sud. Non solo a Roma dunque, prova ne sono le odierne manifestazioni a Napoli e Torino. proteste contro le chiusure, la rabbia di un popolo Sono ristoratori, albergatori, commercianti, ambulanti e molti altri che non tollerano più le chiusure imposte dal governo. Non le tollerano più non perché siano improvvisamente impazziti, o perché qualcuno “soffia sul fuoco” della rivolta come raccontato da qualche politico sconnesso dalla realtà. Non le tollerano più perché si sentono abbandonati da un governo che non fornisce risposte concrete a una crisi generata ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr – E’ un aprile infuocato, caratterizzato dalla continueleche da giorni migliaia di lavoratori italiani portano avanti da Nord a Sud. Non solo a Roma dunque, prova ne sono le odierne manifestazioni ale, la rabbia di unSono ristoratori, albergatori, commercianti, ambulanti e molti altri che non tollerano più leimposte dal governo. Non le tollerano più non perché siano improvvisamente impazziti, o perché qualcuno “soffia sul fuoco” della rivolta come raccontato da qualche politico sconnesso dalla realtà. Non le tollerano più perché si sentono abbandonati da un governo che non fornisce risposte concrete a una crisi generata ...

