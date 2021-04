Astrazeneca, Locatelli: “Raccomandato uso preferenziale oltre i 60 anni” (Di mercoledì 7 aprile 2021) (Teleborsa) – Cambio di passo nel piano di vaccinazione. Prima consigliato solo ai giovani, in quanto i dati evidenziavano una minore efficacia negli over 55, adesso l’uso del vaccino anti Covid-19 Vaxzevria di Astrazeneca è Raccomandato solo agli ultrasessantenni. È quanto hanno annunciato il presidente del Consiglio superiore della sanità Franco Locatelli, il direttore generale di Aifa Nicola Magrini e il direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute Gianni Rezza nella conferenza stampa al termine di una giornata che ha visto il siero prodotto da Astrazeneca al centro del dibattito europeo e nazionale. Locatelli ha, tuttavia, sottolineato che “non c’è al momento nessuna evidenza che suggerisca l’opportunità di cambiare il vaccino per la seconda dose per chi ha ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 aprile 2021) (Teleborsa) – Cambio di passo nel piano di vaccinazione. Prima consigliato solo ai giovani, in quanto i dati evidenziavano una minore efficacia negli over 55, adesso l’uso del vaccino anti Covid-19 Vaxzevria disolo agli ultrasessantenni. È quanto hanno annunciato il presidente del Consiglio superiore della sanità Franco, il direttore generale di Aifa Nicola Magrini e il direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute GiRezza nella conferenza stampa al termine di una giornata che ha visto il siero prodotto daal centro del dibattito europeo e nazionale.ha, tuttavia, sottolineato che “non c’è al momento nessuna evidenza che suggerisca l’opportunità di cambiare il vaccino per la seconda dose per chi ha ...

