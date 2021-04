Ajax, Timber: «Seguivo Dzeko da ragazzo, sarà bello sfidarlo» (Di mercoledì 7 aprile 2021) Jurrien Timber non vede l’ora di affrontare la Roma ed in particolare Edin Dzeko: ecco le parole del difensore dell’Ajax verso l’Europa League Jurrien Timber, difensore dell’Ajax, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma. Dzeko – «sarà bello sfidare Dzeko. Lo Seguivo da ragazzo quando era un giocatore del Manchester City. Ora posso giocare contro di lui ed è speciale». CONDIZIONE FISICA – «Sono completamente recuperato. Le tre partite in una settimana? Ero abituato nelle giovanili, ora ci ho fatto l’abitudine anche in prima squadra, anche se all’inizio è stata dura». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Jurriennon vede l’ora di affrontare la Roma ed in particolare Edin: ecco le parole del difensore dell’verso l’Europa League Jurrien, difensore dell’, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma.– «sfidare. Lodaquando era un giocatore del Manchester City. Ora posso giocare contro di lui ed è speciale». CONDIZIONE FISICA – «Sono completamente recuperato. Le tre partite in una settimana? Ero abituato nelle giovanili, ora ci ho fatto l’abitudine anche in prima squadra, anche se all’inizio è stata dura». Leggi su Calcionews24.com

