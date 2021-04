Traffico Roma del 06-04-2021 ore 12:30 (Di martedì 6 aprile 2021) Roomba infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane sono segnalati sulla via Cassia dal raccordo a via di Grottarossa verso Corso di Francia e sulla tangenziale est tra l’uscita Tiburtina Portonaccio svincolo per la Roma L’Aquila direzione San Giovanni all’Euro in corso i preparativi per il Gran Premio di Formula e per Molte strade del quartiere la viabilità è cambiata e molte di esse sono chiuse al Traffico raccomandiamo di fare attenzione alla segnaletica ricordiamo che i capolinea degli autobus in Piazzale dell’Agricoltura sono stati spostati provvisoriamente in piazzale Don Luigi Sturzo lavori di potatura in viale ... Leggi su romadailynews (Di martedì 6 aprile 2021) Roomba infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane sono segnalati sulla via Cassia dal raccordo a via di Grottarossa verso Corso di Francia e sulla tangenziale est tra l’uscita Tiburtina Portonaccio svincolo per laL’Aquila direzione San Giovanni all’Euro in corso i preparativi per il Gran Premio di Formula e per Molte strade del quartiere la viabilità è cambiata e molte di esse sono chiuse alraccomandiamo di fare attenzione alla segnaletica ricordiamo che i capolinea degli autobus in Piazzale dell’Agricoltura sono stati spostati provvisoriamente in piazzale Don Luigi Sturzo lavori di potatura in viale ...

Advertising

Agenzia_Dire : Alcuni manifestanti si stanno recando a #Roma per partecipare alla giornata di mobilitazione indetta dal sindacato… - ComuneSeveso : RT @ComuneSeveso: Nei giorni 7-8-9-10/4 (e comunque sino al termine dei lavori di riasfaltatura), dalle ore 7 alle 18 l'area delimitata da… - PLRomaCapitale : RT @Roma: ????Da mercoledì #7aprile Ztl diurne e notturne di nuovo attive. Da domani, tornano in vigore le zone a traffico limitato, diurne… - fcantagallo : RT @romatoday: Crisi Covid, ambulanti e mercatali in autostrada: #trafficoroma in tilt verso Roma - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma traffico bloccato causa incidente tra Svincolo Incisa - Reggello (Km 319,9) e A1 Svincolo Firenze… -