Tassa globale sui profitti? L'Italia sarà al fianco degli Usa. Parla Visco (Di martedì 6 aprile 2021) Pagare tutti, un po', per dare manforte ai piani pandemici allestiti dalle grandi economie globali. E poi provare a mettere un freno ai fuggiaschi del fisco, quelle imprese che pur generando profitti in un Paese, pagano le tasse in un altro. Janet Yellen segretario al Tesoro Usa, ha preso la questione di petto, nella serata americana: è arrivato il momento di una Tassa sugli utili societari uguale per tutti i Paesi del G20. Yellen la chiama minimum tax (in Italia sarebbe l'Ires) ma il senso è quello. I profitti esteri delle multinazionali vanno Tassati al 21%, indipendentemente dalla sede delle aziende, ma niente conusione con l'imposta sugli utili applicata negli Usa, che Donald Trump aveva ridotto dal 35 al 21% e che ora Joe Biden vuol riportare al 28%. Lo scopo è duplice. Da una parte scoraggiare quella corsa al ...

