Sarno, il sindaco Canfora firma ordinanza per lasciare tutti in Dad (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora, considerato che occorre monitorare e verificare i dati della settimana in corso e l'andamento della curva dei contagi, in aumento nella settimana precedente, ha appena firmato l'ordinanza con la quale ha disposto la sospensione dell'attività didattica in presenza per le classi della scuola dell'infanzia, scuola primaria e primo anno della scuola secondaria di primo grado, (pubbliche e private) dal 7 al 9 Aprile 2021, confermando la DAD per le classi del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado, come previsto dal Decreto Legge n. 44. Il sindaco, per le stesse motivazioni, ha ordinato la chiusura delle ludoteche fino al giorno 11 Aprile ...

