Quanto sia esilarante che Mark Zuckerberg sia su Signal lo sottolinea Signal stesso (Di martedì 6 aprile 2021) C’è anche il numero di telefono di Mark Zuckerberg tra i dati personali dei 533 milioni di vittime coinvolte nel Facebook Data Breach, numero che è stato utilizzato per verificare che anche Mark Zuckerberg ha Signal. A rivelare questa esilarante verità – se si pensa che Zuckerberg è proprietario anche di Whatsapp, al centro della polemica per gli ultimi aggiornamenti della privacy – è stato Dave Walker, un esperto di sicurezza che ha pubblicato su Twitter uno screenshot a prova del fatto che Mark Zuckerberg sia effettivamente presente – con il numero che è stato reso noto dopo il Facebook Data Breach – su Signal, diretta concorrente di Whatsapp. LEGGI ANCHE >>> Come volevasi ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 6 aprile 2021) C’è anche il numero di telefono ditra i dati personali dei 533 milioni di vittime coinvolte nel Facebook Data Breach, numero che è stato utilizzato per verificare che ancheha. A rivelare questaverità – se si pensa cheè proprietario anche di Whatsapp, al centro della polemica per gli ultimi aggiornamenti della privacy – è stato Dave Walker, un esperto di sicurezza che ha pubblicato su Twitter uno screenshot a prova del fatto chesia effettivamente presente – con il numero che è stato reso noto dopo il Facebook Data Breach – su, diretta concorrente di Whatsapp. LEGGI ANCHE >>> Come volevasi ...

