Palermo vede rosso. Impennata di casi Covid e ospedali in sofferenza (Di martedì 6 aprile 2021) AGI - Palermo vede rosso dopo i ripetuti segnali di allarme e gli ultimi dati Covid. Le vacanze pasquali non hanno mandato in ferie il virus che ha continuato a generare positivi, la metà e oltre dei quali riferibili alla provincia palermitana. I parametri per dichiarare la zona rossa non sono stati ancora raggiunti, sottolineano da Palazzo d'Orleans, sede della presidenza della Regione, ma l'adozione del provvedimento è ritenuto dietro l'angolo. Una misura, ha affermato il governatore Nello Musumeci, dopo un confronto i con i vertici del dipartimento regionale per la Salute, da assumere "d'intesa con il sindaco, quale utile azione preventiva per evitare il picco dei positivi al Covid. Il sindaco di Palermo può nel frattempo, se lo ritiene, assumere iniziative restrittive anche sul ... Leggi su agi (Di martedì 6 aprile 2021) AGI -dopo i ripetuti segnali di allarme e gli ultimi dati. Le vacanze pasquali non hanno mandato in ferie il virus che ha continuato a generare positivi, la metà e oltre dei quali riferibili alla provincia palermitana. I parametri per dichiarare la zona rossa non sono stati ancora raggiunti, sottolineano da Palazzo d'Orleans, sede della presidenza della Regione, ma l'adozione del provvedimento è ritenuto dietro l'angolo. Una misura, ha affermato il governatore Nello Musumeci, dopo un confronto i con i vertici del dipartimento regionale per la Salute, da assumere "d'intesa con il sindaco, quale utile azione preventiva per evitare il picco dei positivi al. Il sindaco dipuò nel frattempo, se lo ritiene, assumere iniziative restrittive anche sul ...

Advertising

sulsitodisimone : Palermo vede rosso. Impennata di casi Covid e ospedali in sofferenza - Bliss15083119 : @DiReddito Si vede che vivono sulle montagne del Trentino Provassero a stare a scuola a Palermo Neanche l'aria cond… - tifosipalermoit : L’allarme di Pasqua. Palermo vede rosso Guida ai divieti che scattano domani - Mediagol : Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “L’allarme di Pasqua, Palermo vede rosso. Si avvicina la chiusura totale”… - alealfaro89 : RT @Retake_Roma: Anche @Retake_Palermo ha imparato una cosa importante e la mette sempre in pratica. Quando si vede una cosa che non va non… -