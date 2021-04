Napoli, uomo ucciso a coltellate in strada: sul posto la Polizia (Di martedì 6 aprile 2021) Omicidio a Napoli. Un uomo è stato ucciso in via Stefano Barbato, alla periferia orientale di Napoli. A darne notizia è Il Mattino. Al momento le generalità non sono ancora state rese note. Stando ad una prima ricostruzione, l’assassino avrebbe ferito la vittima mortalmente con una L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 6 aprile 2021) Omicidio a. Unè statoin via Stefano Barbato, alla periferia orientale di. A darne notizia è Il Mattino. Al momento le generalità non sono ancora state rese note. Stando ad una prima ricostruzione, l’assassino avrebbe ferito la vittima mortalmente con una L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

