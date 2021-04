La Corea del Nord si autoesclude dalle Olimpiadi di Tokyo 2020 (Di martedì 6 aprile 2021) Le Olimpiadi di Tokyo 2020 non vedranno la partecipazione della Corea del Nord che si è autoesclusa per difendere i propri atleti dalla pandemia provocata dal Coronavirus. Lo ha ufficializzato il Comitato Olimpico del Paese asiatico: “Il Comitato ha deciso di non partecipare ai Giochi olimpici per proteggere gli atleti dalla crisi sanitaria globale causata xal Coronavirus”. Perché la Corea del Nord non parteciperà alle Olimpiadi Tokyo 2020? La decisione è stata presa dal Ministro dello Sport a causa della preoccupante situazione sanitaria generata dal Coronavirus. Nel comunicato si fa riferimento alla volontà di proteggere gli atleti dal momento che la Corea del Nord ha affermato ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 6 aprile 2021) Ledinon vedranno la partecipazione delladelche si è autoesclusa per difendere i propri atleti dalla pandemia provocata dal Coronavirus. Lo ha ufficializzato il Comitato Olimpico del Paese asiatico: “Il Comitato ha deciso di non partecipare ai Giochi olimpici per proteggere gli atleti dalla crisi sanitaria globale causata xal Coronavirus”. Perché ladelnon parteciperà alle? La decisione è stata presa dal Ministro dello Sport a causa della preoccupante situazione sanitaria generata dal Coronavirus. Nel comunicato si fa riferimento alla volontà di proteggere gli atleti dal momento che ladelha affermato ...

