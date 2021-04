Inter - Sassuolo | probabili formazioni | orario e in tv

(Di martedì 6 aprile 2021) Milano, 6 aprile 2021 " Altra occasione per allungare domani per l'che recupererà la gara con ilrinviata due settimane fa per un focolaio Covid nella squadra nerazzurra. Per Antonio ...

Inter : ? | PARTITA Un mercoledì sera a tinte neroblu ???? Segui le prossime 2 partite contro Sassuolo e Cagliari su… - apetrazzuolo : INTER - Tutti negativi i tamponi molecolari, spazio a Sensi contro il Sassuolo - ElTrattore : RT @Inter: ? | PARTITA Un mercoledì sera a tinte neroblu ???? Segui le prossime 2 partite contro Sassuolo e Cagliari su @DAZN_IT ?? https… - interliveit : ??Sospiro di sollievo per #Conte: negativi tutti i tamponi molecolari effettuati ieri #Inter #COVID19 - LuigiBevilacq17 : RT @fontafrancesco1: #Inter, negativi i tamponi di ieri (compresi quelli dei nazionali azzurri). Nel pomeriggio la rifinitura ad Appiano in… -

Milano, 6 aprile 2021 " Altra occasione per allungare domani per l'che recupererà la gara con ilrinviata due settimane fa per un focolaio Covid nella squadra nerazzurra. Per Antonio Conte qualche problema di formazione tra squalifiche e gestione delle ...I sequel raramente valgono il primo film di una serie. Traperò non c'è un episodio che lasci insoddisfatti. Valanghe di gol, sorprese, errori da Gialappa's, carneadi, litigate con la Curva: nella sfida che domani al Meazza vivrà la ...Le ultime news Inter mettono in evidenza l'esito dei tamponi a cui si sono sottoposti ieri squadra e staff. Ecco le ultime ...Recupero del match rinviato per Covid. Conte alle prese con le squalifiche di Brozovic e Bastoni, De Zerbi senza Berardi e Caputo ...